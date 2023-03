SINA KA? ⟩ Need 4 sodiaagimärki vajavad kõige rohkem und

Unevajadus on tegelikult midagi väga individuaalset ning kindlasti ei saa seada kõiki inimesi ühe mõõdupuu järgi ritta, et just nii või naa palju tunde peaks magama. Oluline on tunnetada oma keha ning toimida vastavalt. Magama peaks nii palju, et inimene tunneb end puhanu ja värskena ning on voodist tõustes valmis päeva vastu võtma. Mõnele tähendab see 6 tundi, teisele 9–10 tundi und.