KLÕPS ⟩ Khloe Kardashian oma vigadest ei õpi ja jäi jälle haledalt vahele

Khloe otsustas probleemi lahendada sellega, et eemaldas postituse ja pani osa fotodest uuesti Instagrami. Kuid mis on hetkeks sotsiaalmeedias, jääb igaveseks internetti.

Khloé Kardashian has deleted an Instagram post after fans noticed a Photoshop fail. pic.twitter.com/Gm3CAyWw4b

Valesti tuunitud pildid sattusid Twitterisse ja netirahvas ruttas kritiseerima. «Foolium on taustale pandud, et fototöötlust peita,» naeris keegi ühismeedias. «Halloo, miks nad neid pilte nii halvasti töötlesid?» imestas teine.

Fototöötlus ei ole aga ainus, mille pärast Khloe on sel nädalal kriitikat saanud. Kuna oma järgmise postituse pühendas Khloe ekskallima korvpallur Tristan Thompsoni sünnipäevale, siis tegi ka see osa inimesi pahaseks. Olgugi et Tristan on Khloe laste isa, jäi mees korduvalt vahele petmisega, mille pärast tõsielustaar ta ka maha jättis.