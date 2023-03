«Kuidas sai ühe päevaga nii palju õnnetusi juhtuda?» Pärnu veekeskuses vajas kiirabi abi ka teismeline poiss

«Torude juures ühtegi vetelpäästjat ma ei näinud, kuigi tundub, et sellise rahvamassi kohta peaks neid seal rohkem olema,» märgib lastega veekeskust külastanud Joanna Ivask , kes päästis torust alla lasknud vanema naisterahva uppumisest.

«Läksin koos lastega torusse ja lasin esimesena alla. Ootasin all last, kui märkasin, et kõrvaltorust alla lasknud vanem naisterahvas jäi selili vette lebama,» räägib toimetusele laupäeval, 11. märtsil Pärnus Tervise Paradiisi veekeskust külastanud pereema.