MITTE ÜKS-KAKS, VAID 18! ⟩ Mugavustega Briti vangla on hädas vangidega hullavate naisvalvuritega

Vangivalvur. Pilt on illustreeriv.

Tundub, et ühes Briti suurimas vanglas on töötajad vangidest võlutud, sest nad satuvad sageli kinnipeetavate jalgevahele. Viimase viie aasta jooksul on vanglal olnud mitmeid seksiskandaale ja nüüd sai sule sappa lausa 18 naistöötajat!