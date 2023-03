Viimastel nädalatel on nii Eesti kui Soome ajakirjanduses kirgi kütnud teema, et toiduhinnad Soomes on Eesti omadest odavamad. Ka Elu24 reporterid seadsid sammud poodi, et teha kindlaks, kui palju maksab piim, kartul või WC-paber nii siin- kui sealpool Soome lahte.