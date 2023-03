TEINE JUHTUM SAMAL PÄEVAL ⟩ Pärnu veekeskuses eluohtliku olukorra lahendanud külastaja: selili lamades oli tal pea vee all

«Läksin koos lastega torusse ja lasin esimesena alla. Ootasin all last, kui märkasin, et kõrvaltorust alla lasknud vanem naisterahvas jäi selili vette lebama,» rääkis toimetusele laupäeval, 11. märtsil Pärnus Tervise Paradiisi veekeskust külastanud pereema.

Kui kohe alguses ei osanud naine halba aimata, siis mõnekümne sekundi möödudes astus ta lähemale, et uurida, miks naine püsti ei tõuse ja kas temaga on kõik korras. «Võtsin tal käest kinni ja tõmbasin istuli. Ta oli täiesti šokis, ei tulnud sõnagi suust, proovis hingata, samal ajal kui tema tuttav meesterahvas täie hooga meile torust otsa lasi. Naine hoidis endiselt mu käest kõvasti kinni. Aitasin ta püsti ja siis juba mees küsis, mis siin toimub, et miks me seal seisame,» kirjeldas appi tõtanud naine olukorda. «Naine ei rääkinud endiselt veel sõnagi ja proovis jalgele saada. Seejärel võttis mees ta enda käevangu ja aitas trepist alla.»