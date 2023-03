LÕUNA-EESTI LOBAJUTT ⟩ «Sellist kirja ei ole vabariigi valimiskomisjon saanud.» Lugu väidetavast valimispettusest ei leidnud kinnitust

Elu24 postkasti laekus vihje selle kohta, et Facebookis ringleb postitus, kus väidetakse, et ühes Lõuna-Eesti rahvamajas on toimunud 5. märtsil valimispettus.

Postituses seisab tekst: «Aeg on valada õli tulle. Kui kohtud ei tööta, siis rahvas ongi parim kohus ise. Huumori-club'i on oma valimissupi korraldanud. Nüüd on aeg rahval valida oma esindajad. Mitte lasta end juhtida ja luua reeglid ise, sest Eesti kõrgeim võim on rahvas.»