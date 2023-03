USALDAD EHITAJAT? ⟩ Võhma kortermaja elanikud maksavad majalaenu, aga elamistingimused on nagu pommiaugus

Aasta tagasi märtsis alustati Viljandi lähedal Võhmas kortermaja renoveerimistöödega ning kõigi lubaduste järgi pidid tööd lõppema möödunud aasta detsembris. Nüüd on olukord aga selline, et ehitus on käigupealt pausile pandud ning elanikud elavad suures teadmatuses, mis nende kodudest pooleliolevas majas edasi saab.