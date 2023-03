VIDEOINTERVJUU ⟩ «Tähtede tähe» esimeses saates lõõritanud Stefan: mõtlesin, et teen veidi üllatust

Stefan esitas esimeses saates Bee Geesi loo «Stayin' Alive» ning laulis seda eriti kõrge häälega. «Ei teagi... kuidas mul see õnnestus, kas nüüd tõesti Jüri [Butšakov] seal lava taga midagi tegi või mitte,» naljatleb ta. «Tegelikult falsett on mul alati tulnud kergelt välja ja mõtlesin, et teen esimese saatega veidi üllatust.»