Teadlased lahendasid soolakõrbete kummalise kärgstruktuuri saladuse

Soolakõrbetes, nagu Badwater Basinis USAs Californias Death Valleys ja Salar de Uyunis Boliivias, on leitud hüpnotiseeriv kärgstruktuur, mis on aastakümneid hämmastanud turiste ja inspireerinud ulmefilmide tegijaid. Teadlased on näinud vaeva, et selgitada välja, miks ja kuidas need kujundid tekivad.