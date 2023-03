ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: prouasmehed, härrasnaised, nende imelik nänn ja Varrolik valu!

Kui uksed avatakse, on kohal teine abiratas, kes tutvustab päris-Ratast, kes omakorda küsib, et kuda käbärä käivä, äh, või midagi niisugust.

See on kõikide maade valimiskultuuri osa, kus proletaarlased, akadeemikud ja trollijuhid ühinevad oma õiguste eest võitlemisel. Ja – mis seal salata – selles kõiges on midagi sümpaatset ning lustlikku. Kahju on vaid tõsiasjast, et enamus sihukest nänni potsatab prügikasti ning isegi näiteks ajaloomuuseumis on valimiskraamist küllaltki juhuslik kogu.