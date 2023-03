HEA UUDIS MEESTELE ⟩ Playboy ajakiri tuleb tagasi – veidi teisiti, kuid sama seksikalt

Playboy toob legendaarse ajakirjaga tagasi ja kavatseb menukaks kujunenud OnlyFansi platvormiga rinda pista, vahendab New York Post .

2020. aastal koroonaviiruse pandeemiale alla vandunud ja pika ajalooga meesteajakirja trükkimise peatanud Playboy naaseb selle aasta teises pooles digitaalsel kujul. Playboyst saab sisuloojate platvorm, mis on kõrgema tasemega, turvaline ja eksklusiivne alternatiiv OnlyFansile.

Teisisõnu on Playboy jänkudest saamas Playboy sisuloojad, kes oma lehekülgedele eksklusiivset sisu loovad ja digiajakirja kaanel poseerivad.

New York Post avaldas ka esimese digiajakirja kaanestaari, kelleks on Amanda Cerny. Playboy sisuloojana on Cerny teeninud juba miljon dollarit, seda tänu platvormi testimiseks loodud algversioonile Centerfold. Viimane valmis 2021. aastal ja seda promos räppar Cardi B sõnadega: «Loominguliselt vaba, artisti väljenduslikkus ja sekspositiivne.»