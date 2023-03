Valgamaal toime pandud kelmustes kahtlustatavad mees ja naine astusid kohtu ette

Süütegude asjaolusid eelistungil pikemalt ei arutatud. Selgus vaid see, et Villy ja Ly-Liis on kohtu all seoses erinevate kelmustega, mille nad panid väidetavalt toime 2020. aastal Villy ema kodus Otepääl ja tema ema nime alt. Kohtu all olevaid isikuid süüdistatakse arvutikelmuses ja teise isiku nime alt laenu võtmises. Üks episood puudutab telefonimüüki, kus ostja maksis telefoni eest, aga telefoni ei saanud ning samuti ei saanud ta raha tagasi. Kannatanud on äriühingud, välja arvatud üks füüsilisest isikust kannatanu.