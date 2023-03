NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on tormised päevad: kummalised asjaolud võivad uduloori alt välja pääseda

Osavamad oskavad suunata seda energiat loomingusse ja spirituaalsesse tegevusse, kuid üldiselt käituvad inimesed sel ajal ebaratsionaalsemalt ning tunnevad väsimust või pidetust. Sellel seisul on ka omadus panna inimest olukorda, kus tuleb välja midagi, mida ta on püüdnud varjata (eriti neid, kellel on ka isiklike seisude järgi aeg karmavõlgasid tasuda).

Siin on ka oht kellegi pettuse ohvriks langeda.

Neljapäeval on Päike ühenduses Neptuuniga ja kvadraadis Marsiga, Merkuur ühenduses Neptuuniga, Veenus kvadraadis Pluutoga - milline päev! Midagi siin toimub. Sisuliselt on Päike, Merkuur ja Neptuun tegemas kolmikühendust Neptuuniga ja siis kolmekesi pingeaspekti kvadraati Marsile Kaksikutes. Paistab, et toimub mingisuguse tegevussuuna lahustumine, tühistumine või ebaõnnestumine, mida on aetud juba alates 20. augustist, mil Marss sisenes Kaksikutesse.

Paraku on siin ka oht, et tehakse ebamääraste tunnete ajel mingisugune samm, mis toob kaasa suure kaotuse, pettumuse, pettuse ja mõjub saboteerivalt. Loodetavasti ei võeta sel ajal vastu mingit tulevikuga seotud suurt otsust, kui see just ei tühista eelnevat düsfunktsionaalset korda.

Käib ka vana võitlus väärtuste üle, millegi omamise üle ja ressursside üle. Päev on pingeline ja üsna kurnav. Veenuse-Pluuto kvadraadi ajal on mõlemad planeedid kriitilises lõpukraadis, mis jätab ruumi impulsiivsuseks.