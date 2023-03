PURJELAUA VÕISTLUSED HISPAANIAS ⟩ Kolmanda koha võitnud Emma Viktoria Millend: kõva treening on vilja kandnud

Kõigest 17-aastane eestlanna Emma Viktoria Millend saavutas Hispaanias toimunud purjelaua võistlustel U-21 klassis auväärse kolmanda koha. Samuti pälvis noor tütarlaps ka naisteklassis üheksanda koha. «See võit tähendab mulle palju, on näha, et kõva treening on vilja kandnud,» räägib eestlanna.

«Järgmised võistlused on mai alguses Euroopa meistrivõistlused Kreekas ja need on ka siis naiste arvestuses,» märgib Millend ja lisab, et hetkel treeningud Eestis jätkuvad. «Merele küll minna ei saa, aga kuidagi peab end vormis hoidma!»