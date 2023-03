ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Ungari peaminister Orban, konservherned ja teised Putini sõbrad

Ungari peaminister Viktor Orban pole mingit saladust teinud, et soovib Vladimir Putiniga hästi läbi saada. Ukrainale läbi Ungari relvi ei tohi tarnida, majandussanktsioonid olla viga jne.

Meilgi on terve kari inimesi, keda Viktor seetõttu elevile ajab ja lausa rõõmustab. Neile tundub, et tegemist ei ole mingi roosa löga ega liberastiga, vaid tõelise mehega, ilmselt isegi suure M-iga Mehega. Südame tegi soojaks Orbani hasartne kõne Rumeenias, kui ta pajatas laiadele massidele «segunemata ungari rassist», ükskõikseks ei jäänud Taat Helme puhvetis keegi, kui järgnes Orbani teadaanne, et Euroopa tulistas end Venemaale sanktsioone kehtestades ise kopsu.

Ka Taat Helme on meile pajatanud, et Venemaa on teelkõige sivilisatsioon, mitte sõjakurjategija poolt juhitav diktatuur.

Putin on julge, Lukašenka on julge, Orban on julge

Paraku ei ole Ungaris kõik asjad nii rõõmustavad, nagu meeldiks neile eurooplastele, kes arvavad, et Putinile vastuhakkamine on «sõjaõhutamine» ning NATO väed on okupatsiooniarmee. Eestis jagub sellise mõtteviisi kandjaid küll ja veel. Vaba maa, ikka arvatakse!

Orban on kas kangelane, kes Sorose läikivaid kingi juba ei limpsi või lihtsalt loll keskealine autoritaarsete kalduvustega päss.