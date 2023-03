ENNE JA PÄRAST ⟩ «Kas see olengi päriselt nüüd mina? Uskumatu!» Kõhuplastika tõi pärast kolme lapse kandmist eluisu tagasi

«Enesehinnang oli täiesti allapoole nulli. Mul oli lausa valus ennast vaadata. Tahaks lastest rõõmu tunda, aga kui nägin end peeglist, siis läks meeleolu ära,» räägib Sigrid ja meenutab, kuidas ta tundis end iidvanana. «Arvan, et noor inimene ei peaks end peitma riiete alla, ega ka vana, ja tundma end väärtusetuna.»

Kolmikute poiste, Steffani, Stylesi ja Samwise´i ema kirjutas oma blogis: «Venitusarmidest on mul savi. Kohe üldse ei häiri. Ja kui mul ainult need oleks…no siis poleks millegi üle kurta. Aga see ei ole nii. Ma ei taha siin hakata kirjeldama oma, sorry, aga mega koledat kõhtu… Point on lihtsalt selles, et ma ei ole sellega kohe üldse rahul.»

Tema jälgijad, ja tõtt-öelda kõik, kes üheainsagi lapse on sünnitanud, mõistavad, millest jutt. Keha, mis on kandnud last, ei ole enam kunagi endine. Ja veelgi enam – kui see on kandnud kolme last korraga!

Appi tuli ilukirurgia

«Kõige rohkem häiris mind just kõht,» ütleb Sigrid. «Asi ei olnud ainult silmailus, asi oli ka tervises ja heaolus,» lisab ta. «Ei ole hea, kui keisriarm on kõhuvoldi all. Nabagi polnud näha.»