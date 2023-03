Mart Sander jäi Tallinna-Kuressaare lennust napilt maha: olen vihasena keset Tallinna lennujaama

«F**k juu, NyxAir,» kirjutas laupäeva hommikul muusik ja filmitegija Mart Sander Facebookis ning ütles, et on vihasena keset Tallinna lennujaama.

«Mind on sõna otseses mõttes viimasel sekundil aidatud lennule nii Helsingis, Londonis kui New Yorgis. Aga mitte Tallinna lennujaamas NyxAiri Tallinna-Kuressaare letis, kui lennuni on jäänud 20 minutit.»