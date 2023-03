KLÕPS ⟩ «Aitäh, et taastasid mu usu armastusse ja õnne.» Grete Griffin jagas pulma-aastapäeva puhul romantilisi pilte

«Head aastapäeva, mu arm! Viis aastat on mööda lennanud, aga nad ütlevadki, et aeg lendab, kui sul on lõbus, ja minul on olnud parim aeg elus,» jagas Grete Griffin Instagramis.

«Möödunud on viis aastat sellest, kui me ütlesime jah-sõna. Viis aastat tingimusteta armastust ja naeru... Ja palju beebisid. Sa oled mu hingesugulane ja mu elu armastus. Ma pole kindel, mida ma siin elus õigesti tegin, et sind oma mehena ära teenisin, aga oh sa poiss, kuidas mind sinuga õnnistatud on,» tänas Grete abikaasat.

Grete postitas tähtsa päeva puhul ka teise pildi paarist, tänades taaskord enda abikaasat.

«Aitäh, et taastasid mu usu armastusse ja õnne. Aitäh, et oled parim inimene, keda tean. Aitäh, et esitad mulle väljakutseid, motiveerid mind ja inspireerid mind ja kõiki meie nelja last olema parimad versioonid endast. Sina oled liim, mis hoiab meid koos ja teeb meid tugevaks. Jumal teadis, mida ta sinuga teeb,» väljendas Grete armastust ja tänulikkust Instagrami postituses.