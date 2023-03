SINA KA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki tulevad üheöösuhetega kõige paremini toime

Kuigi tavaliselt on inimesed huvitatud pikematest suhetest, siis paljudel on elus perioode, mil eksperimenteeritakse üheöösuhetega. Kui aga vaatame sodiaagimärke, siis mõned neist tulevad selliste afääridega paremini toime ja lausa naudivad neid, samas kui teistes tekitab see sisemist segadust ja ebamugavust. Kui inimene on faasis, kus ta ei otsi tõsisemat ja pikemat suhet ning on kõigele avatud, siis just järgmised kolm sodiaagimärki on oma isikuomaduste tõttu üheöösuhetes meisterlikud.