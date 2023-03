KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Merilin Mälk avameelselt viimase suhte lõppemisest: mul oli nii piinlik

Seekordses «Kuulsusega kohtingul» video-podcast'is viisime endaga Faehlmanni restorani noore lauljatari Merilin Mälgu, kes üllatas juba esimesi ampse võttes, et on viimasel ajal juurde võtnud. «Lausa kaks kilo,» naerab ta. «Kui mind on nii vähe, siis see on minu jaoks palju,» sõnab vaid 154 cm pikkune Merilin, kes enda sõnul tegelikult kaalust ei hooli.