Molekulaarbioloog Kaari Saarma süüdistab temast filmi teinud režissööri pettuses

«Film «Teaduse nimel» on valminud ebaeetiliselt ja pettuse teel,» kirjutab molekulaarbioloog Kaari Saarma oma ühismeediapostituses, milles süüdistab režissöör Kaupo Kruusiauku kokkulepete rikkumises. «Minu jaoks on probleem selles, et Kaari Saarma soovis olla temast tehtud filmi režissöör ja dikteerida selle sisu,» sõnas Kruusiauk.