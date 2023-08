KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Artjom Savitski: heiterid on väga olulised video levikule

Artjom aga ei tunne enda videote pärast piinlikkust. Hoopis vastupidi. Tema sõnul on see isegi hea, et tal TikTokis ka vihkajaid on. «Heiterid on väga väga olulised. TikTok on ju väga hea platvorm, sest mida rohkem on sul kommentaare, seda rohkem see video levib, aga ega TikToki algoritm ju ei loe, kas need kommentaarid on positiivsed või negatiivsed,» seletab muusik. Seega tuleb välja, et vihkajaid on videote levimiseks lausa vaja.