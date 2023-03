«JÕHKER VERETÖÖ KÄREVERE TEEMAJA JUURES» ⟩ Genka ja Dew8 avaldasid tarantinoliku videosingli

«See lugu on Tartu-Tallinna suurepärase koostöö vahelüliks. See maantee on kurikuulus, kus toimuvad matsud, kirjutatakse peas albumeid ja kuulatakse mussi. Epp Kärsin ütles ka midagi, mis seal tehakse. Aga mis on kõige tähtsam – see on kõik Tarantino kastmes,» lisab Dew8. «Piprane. Tšilline. Mõrvarlikud Doris Kareva ja Betti Alveri kehastused. Ja loomulikult klassikaline Cadillac. Tehke muusikat ja ärge tehke sõda. Laske riime, mitte inimesi! Kasutage oma loomingut, et tulistada endast kõik mõtted välja.»