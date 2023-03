Kahe superauto saatuslikuks takistuseks sai kurv, millega nad kuidagi toime ei tulnud, ning autod sõitsid otsejoones kohalikku luksusvillat ümbritsevasse aeda ja lõhkusid selle. Tegu on päris kalli õnnetusega ning selle hinnaks on umbes 600 000 eurot: punase Ferrari hind jääb 320 000 euro kanti ning sinine on samuti väärt üle 300 000 euro.