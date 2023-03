LUGEJA FOTOD ⟩ Tähelepanelik kodanik suursaadiku peatumisfopaast vanalinnas: kust tuleb selline jultumus?

Elu24 tähelepanelik lugeja annab teada, et USA suursaadiku autojuht on Eesti liikluskultuuri koha pealt silma kinni pigistanud. «Ta küll otseselt ei eksinud, aga see näitab seda, et mees ei pea lugu siinsetest inimesest!» ütleb fotode autor ja märgib, et astus ka suursaadikule ligi.