Saksa teadlased nimetasid seeni tapvad keemilised ühendid Keanu Reevesi järgi

58-aastase näitleja järgi keanumütsiinideks nimetatud rühm keemilisi ühendeid on eraldatud perekonna Pseudomonas bakteritest. Need on klassifitseeritud lipopeptiidideks ja neil on mitmesugused antimikroobsed toimed. Teate kohaselt on keanumütsiinid taime- ja inimrakkudele kahjutud, mistõttu on need keskkonnasõbralik alternatiiv keemilistele pestitsiididele.