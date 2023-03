«TABLETID ON MULLE KUI HOMMIKUNE MÜSLI!» ⟩ Raseduse ja diabeedi tagajärjel jäseme kaotanud Triin: emaks saamine oli minu missioon

On inimesi, kes suruvad sihikindlusega läbi kõigist raskustest. Just selline naine on Raplamaal elav 38-aastane Triin, kes jutustab tänases «Südamesoovi» saates oma loo. Aasta tagasi leidis noor ema end olukorrast, mis viiks musta masendusse ilmselt meist paljud. Vaid paar kuud pärast esimese lapse sündi lebas ta operatsioonilaual, et jätta hüvasti oma jalaga. Praegu unistab tahtejõudu täis Triin, et saaks jälle iseseisvalt liikuda ega peaks sõltuma kellestki teisest.