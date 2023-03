VOOLAVA VEE JA ELEKTRITA ⟩ «Inimesed ei mõista, kuidas saab metsas elada!» Indrek ja Anna pühkisid pealinna tolmu jalgelt ja kolisid metsa

Endine pangaanalüütik ja psühholoogmagister Indrek ja tema kaasa Anna otsustasid vabastada end ühiskonna kaasahaaravast kütkest, ning kolisid linnakärast kaugele Soomaale, kus elavad vabana kui linnud. «Varsti on olukord selline, et inimene sureb ämber käes kaevu juurde janusse ära,» on mehe sõnul õpitud abitust tänapäeva inimestel liiga palju.