80/160/910 EUROT ⟩ Rahvas saadab vastsele riigikogule puremiseks kõva pähkli: selline vahetegemine laste ja perede vahel on ebaõiglane

«Austatud riigikogu! Meie, allakirjutanud, oleme seisukohal, et iga laps on oluline. Seetõttu ei nõustu me praegu kehtiva laste ja perede riikliku toetamise korraga. Nõuame lastele ja peredele suunatud toetuste muutmist proportsionaalseks ja õiglaseks,» seisab 9. veebruaril algatatud rahvaalgatuses «Iga laps on oluline», mis on juba saanud vajaliku arvu allkirju, et see äsja valitud riigikogu koosseisule saata.