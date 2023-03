Viljandlanna poeskäik võttis ootamatu pöörde. «Hakkasin just riiulist mahla otsima, kui keegi koputas õlale...»

Marika ütles Elu24-le, et võtab juhtunut õppetunnina leides, et valvsust ei tohi kaotada ükskõik, kus kohas parasjagu viibitakse. «Kusagil ei pea olema hajameelne. Ekstreemsemates olukordades pole ma kunagi niimoodi õnge läinud. Juhtum näitab, et petised on head psühholoogid. Ma näen oma east vanem välja ka, võib-olla on see soodustav asjaolu,» ütleb Marika ja lisab, et ta teab ka juhtumeid, kus suisa rahaautomaadi juurde on vanemaid inimesi juhatatud pärast seda, kui nad on oma allkirja andnud.