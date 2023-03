RIIGIKOGU VALIMISTE SUURÜLLATAJA ⟩ Venemeelseid ja konservatiivseid vaateid esindav Aivo Peterson: kodumaale ma siiski sõda ei soovi

«Ma olen äärmiselt tänulik nendele inimestele, kes läbi minu üritavad Eesti ühiskonnale teada anda, et nad on unustatud sinna,» räägib «Pealtnägija» saates 52-aastane Aivo Peterson , kes šokeeris riigikogu valimistel paljusid oma suure häältesaagiga. Narva-Jõesuust pärit mees tegi Ida-Virumaal sisuliselt puhta töö, kogudes kokku 3968 häält. Kuid isikumandaadist ehk otse riigikokku pääsemisest jäi Petersonil puudu mõnisada häält.

«Üks euro, üks inimene ehk 14 000 häält, me kulutasime kuskil 15 000,» paljastab Peterson Eestimaa Ühendatud Vasakpartei valimiskampaania kohta, lisades, et neil ei olnud abiks ühtki sponsorit, vaid raha koguti ise. Riigikogu valimistel kandideerinud Peterson arvab, et püstitas kõigi aegade rekordi selles, kui odavalt on võimalik üks hääl välja teenida.