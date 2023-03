KA SINUL? ⟩ 3 sodiaagimärki, kelle elu võttis just tõsisema tooni: ees on vastutusrikas aeg

7. märtsil sisenes Saturn Kaladesse ning jääb sellesse märki kuni 2026 . aastani. Saturn on tuntud kui karm õpetaja ja karmalise tähtsusega planeet – see paneb meid seisma silmitsi oma tegude tagajärgedega ning õpetab vastutustundlikkust, kannatlikkust, lojaalsust ja töökust, mis kõik viivad suurema küpsuseni.

Saturn valitseb ajaliste ja ruumiliste seaduste üle, seetõttu õpetab see meile sügavamat reaalsustunnetust. Mõnikord tähendab see meile aga reaalsuskontrolli, kui oleme end unistustesse, illusioonidesse ja pettekujutelmadesse liialt ära kaotanud. Saturni karge äratus võib olla külm ja ehmatav, aga see paneb tegutsema. Muud võimalust lihtsalt ei ole.