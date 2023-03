MILLAL TAIPAS INIMENE HOBUSE SELGA RONIDA? ⟩ Euraasia steppidesse maetud luustikud paljastasid kõige varasemad teadaolevad ratsanikud

Ratsutamine oli inimkonna ajaloos pöördeline, mõjutades põllumajandust, kaubavahetust, transporti ja sõjapidamist, kuid millal inimesed said aru, kuidas hobuse selga ronida ja loomi punktist A punkti B suunata, on olnud raske täpselt kindlaks teha, kirjutab cnn.com.

Ajakirjas Science Advances avaldatud uuring näitas, et üheksal 4500–5000 aastat tagasi maetud inimesel on jalaluudel, selgrool ja vaagnal kulumismustrid, mis viitavad sellele, et nad olid regulaarselt hobuste seljas ja sõitsid nendega.