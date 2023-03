Kohus rahuldas 7. märtsi otsusega Ester Jörbergi hagi ja Sven Jörbergi vastuhagi osaliselt. Sven Jörberg ütles Elu24-le, et praegu on veel vara kohtuotsust kommenteerida ja tuleb vaadata, kuidas asjad edasi lähevad. «Kohus on korduvalt teinud otsuseid ja pakkunud Estrile kompromissi, aga see pole kuhugi viinud,» ütleb Sven.