SÜDANTSOOJENDAV ⟩ Silvia Ilves sai naistepäeva puhul Kuressaare taksojuhilt üllatava kingituse: tallinlased võtke eeskuju

Tšellist Silvia Ilves annab oma Instagram story vahendusel teada, et Kuressaares teeb täna üks imeline taksojuht. «Ta kingib igale naiskliendile kimbukese naistepäeva puhul,» räägib Ilves ja näitab jälgijatele tibukollast tulbikimpu.

Tundub, et taksojuht tabas tulbikimbuga täpselt naelapea pihta, kuna tšellisti lemmik värv on kollane. «Ka tulbid on mu lemmikud!»