TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Krõbedad kimpude hinnad mehi eemale ei peleta: raha ei oma tähtsust

«Ikka kingin lilli! Nii nagu see naistepäeval ikka käib,» märgivad ostlejad naistepäeva pärastlõunal Viru värava lilleputkade juures. Meesterahvad lisavad, et lillede kinkimiseks ei ole vaja ilmtingimata oodata naistepäeva. «Tuleb ikka aastaringselt lilli viia!»

Kuid lillekimpude eest küsitakse siiski üsna krõbedaid summasid. Hinnad jäävad 35 ja 80 euro vahele. Ka lillemüüjad nendivad, et tänavu on hinnad tõusnud lausa 30 protsendi võrra. «Kui eelmine aasta said tulbi veel euro eest, siis täna juba 1,50 eest!»