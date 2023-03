ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Taat Helme nagu vanaaegne ja pisut tolmune prohvet. Kuula ka uut laulu!

Kui Taat Helme pidas kõne «Ükspäev ma lendasin», õnnestus tal meid jälle kahte leeri ajada. Osa plaksutas, sest ohtlik nõiamoor Kaja Kallas sai oma jao, aga vähemalt valimistulemusi vaadates võib nentida, et enamus koputas endale näpuga otsa ette ja hüüdis: «Uhhuu!»

Häda tuleb!

Taat Helme unenägu kisub prohvetliku nägemuse kanti, siin leidub kärbseseent muginud šamaani elemente, aga ka prohvetlikke hoiatusi, mis läbi ajaloo puhuti esile paiskuvad. Enamasti ennustataksegi sellistes ikaldust, sõda, kadu ja hävingut ning kutsutakse üles meelt parandama (vrdl taadi hüüatusega, et Eesti saab päästetud vaid taadi juhtimisel ning kogu rahva osavõtul). Prohveteid ja hullukesi, kes on ennustanud kadu, kuulutanud tulevikku ning manitsenud rahvahulkadel ennast järgima, leidub meil nagu küpsisetükke kirju koera koogis.

Häda muidugi tuligi, 1930ndate teisel poolel oli see niigi aimatav, ent takkajärele on prohvetit tuleviku ettenägemise alal tõsiseks tegijaks peetud. Prohveti nimi oli Karl Reits (1885–1941) ning tema tegevusest on õhukese vihiku välja andnud Rakvere nelipühi kogudus, soovitan kiigata. Ent omal ajal oli ta kuulus ja sarnaselt Taat Helmega figureeris pidevalt ka ajakirjanduses, kus Eestisse saabuvat nälga ja palju muud halba kuulutas. Iseenesest ei saa üldse eitada – õigus tal oligi.