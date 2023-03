LUGEJA FOTOD ⟩ «Aga kui keegi pea ees puutüvele sisse sõidab?» Populaarse mäepargi ohutus tekitab lapsevanemale meelehärmi

«Kuidas see võimalik on, et suurel nõlval ei ole mitte ühtegi piiret?» kirjutas toimetusele möödunud nädalal lastega Viimsis asuvat Vimka mäeparki külastanud pereema. «Kas selleks, et piirded pandaks, peab mõni laps enne õnnetusse sattuma,» viitab ta enda hinnangul puudulikele ohutusnõuetele.