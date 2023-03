AASTAID OLNUD KÜSIMÄRK ⟩ Kalamaja perearstikeskuse kaldtee tekitab inimestes meelehärmi

Kalamaja perearstikeskuse töötajad möönavad, et ukseni viiv kaldtee on liiga järsk, ent näib, et aastate jooksul ei ole midagi ette võetud ja kõnealune probleem on taas pinnale kerkinud. TTJA võtab Kalamaja perearstikeskuse asjaolude selgitamiseks luubi alla.