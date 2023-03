End terapeudiks tituleerinud Laura Valk: mulle ei meeldi, kui naised räägivad, kui iseseisvad nad on

Valk selgitab, et tema silmis on mehine mees keegi, kes julgeb vastutust võtta. «Näiteks, et lapsed ei jää ula peale, et kasuisa ei pea kasvatama sinu lapsi. Tal on head väärtused elus, kohtleb naisi hästi. Minu jaoks on mehine mees tugev, intelligentne, tervislik, hoolitseb enda eest, sest kui ta hoolitseb enda eest, suudab ta ka minu eest hoolitseda,» loetleb ta.