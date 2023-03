«Võtan vastu valimisplakateid puuriida peale panekuks.» Mis saab valimisreklaamidest pärast valimisi?

Puuriit, mis ootab katteks valimisplakatit. Foto: Erakogu

Mis plakatitest saab?

Et teada saada, mida valimisplakatitega pärast valimisi tehakse, pöördusime reklaamiagentuuride poole ja uurisime neilt.

JCDecaux Eesti OÜ tegevjuht Kristiina Sepp ütleb, et pärast kampaaniate lõppu viiakse reklaamplakatid JCDecaux lattu, kus need sorteeritakse ning antakse üle jäätmekäitluspartneritele, kes korraldavad ümbertöötluse.

«Paberplakatid töödeldakse ümber näiteks ajalehe- ja joonistuspaberiks, lainepapiks ja muuks taaskasutatud paberimaterjaliks. Suurte reklaamtahvlite plakatid sõltuvalt materjalist töödeldakse ümber erinevateks plastprofiilideks, millest valmistatakse õuemööblit, näiteks pargipinke, lillekaste, terrasse, piirdeaedasid ja müratõkkeseinu või kasutatakse soojusenergia tootmiseks,» avaldab Sepp.

Mis puudutab reklaamide hinnaklassi, mis tellijal tuleb plakati eest välja käia, siis ütleb Sepp, et reklaamkampaania hinnad sõltuvad asukohast ning eksponeerimise perioodist, samuti reklaamplakati mõõtudest.

Reklaamifirma Clyde OÜ esindaja ütleb, et valimisplakatid lähevad pärast eksponeerimist utiliseerimisele, samuti nagu kõik teisedki plakatid. «Ehk siis lähevad nad jäätmejaama, kus nad hiljem ümber töödeldakse.»

«Hinnad kujunevad vastavalt sellele, palju küsitakse konkreetse pinna eest, et oma reklaami eksponeerida ja kui kõrgele see paigaldatakse. Määrav on ka bänneri suurus ja lõpuks olenevalt asukohast lisandub ka reklaamimaks. Puhtalt toote hind on meil keskmiselt 15 eurot ruutmeetri kohta,» avaldab Clyde OÜ.

Viru ReklaamiAgentuur aga edastab kõik välireklaamid vastavalt kokkuleppele tellijale tagasi. «Hindasid me kahjuks ei avalikusta, sest see on konfidentsiaalne.»

Elu24 uuris ka Eesti juhtivalt jäätmekäitlus- ja kommunaalteenuseid pakkuvalt kontsernilt AS Eesti Keskkonnateenused, mida nemad valimisreklaamiga teevad. AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees Argo Luude avaldab: «Kui sellise reklaami materjal on sobiv ja see meie kätte jõuab, siis laseme nendest teha kandekotte. Samas meile palju sellist materjali ei jõua.»

Reklaamidest tehtud kotid. Foto: Erakogu

«Hetkel veel valimisreklaamist tehtud kotti näidata ei ole, sest reklaamid alles võeti maha, aga siin on näide teistest reklaamidest tehtud kottidest,» ütleb Luude ja jagab Elu24 toimetusega fotosid.