GALERII ⟩ Naistepäev algas Viru tänaval suure lilleralliga

Rahvusvahelise naistepäeva tähistamise algust on seostatud 1848. aasta reformidega Ameerika Ühendriikides, kui naised said mitmeid õigusi ja vabadusi. Veel on tähtpäeva seostatud 1908. aastaga, kui New Yorgi tekstiilivabriku streikijad nõudsid endale paremaid töötingimusi. Täiesti juhuslikult puhkenud tulekahjus hukkus 123 naist.