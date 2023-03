KURIOOSUM ⟩ 10 aastat riiulis seisnud vana kell hakkas äkitselt tööle. «Alguses ei saanud aru, kust see tiksumine tuleb»

«Juhtus üks seletamatu asi. Üks kell, mis 10–15 aastat on seisnud, hakkas järsku tööle,» kirjutas Elu24 toimetusele Tallinnas elav Markus, kes ei mõista, kuidas sai kell iseenesest tööle hakata. «Elan üksi ja kindlasti ei ole seda kella puutunud. See on lihtsalt aastaid riiulis seisnud.» Kellassepa sõnul on kella tööle hakkamine teoreetiliselt võimalik ning sellel võivad olla erinevad põhjused.