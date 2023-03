NAISTEPÄEVA KLÕPSUD 🌷 ⟩ «Kõik lilled ma kingiks vaid teile.» Vaata, kuidas tähistavad rahvusvahelist päeva Eesti staarid!

Modell Agne Vaher tuletab enda jälgijatele meelde, et üksteise toetamine on väga tähtis. «Kõik, mis teed, tuleb tagasi. Naised, me oleme ikka üks tugevamaid liike!»

«Naiskad…. Täna on meie päev! Julge näidata enda naiselikkust, luba olla hell, luba olla armastatud! Jah, see on lihtsalt tähtpäev, aga siiski see on väike meeldetuletus, et võtta aeg maha ja võtta aeg iseendale. Teha mõni hoolitsus, minna juuksurisse, puhata või lihtsalt panna tundma ennast hästi!» sõnab sisulooja Sofia Matvejev.