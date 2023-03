LÄHEVAD ISEGI WCsse KAASA ⟩ Insener: Elon Muski turvab Twitteri peakorteris vähemalt kaks ihukaitsjat

«Musk on peakorteris alati koos ihukaitsjatega. Meie, töötajate silmis näitab see, et firma omanik Musk ei usalda meid. Kuna ta nii käitub, siis ta vist ootab, et ka meie ei usaldaks teda. Kindlasti kardab ta oma elu pärast,» jätkas anonüümseks jääda soovinud insener.