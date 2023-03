LÕIKA JA KLEEBI ⟩ Venemaa uus relv on omapärase välimusega soomustransportöör

See on kombinatsioon Vene MT-LB soomustransportöörist ja 25 millimeetrisest sõjalaeva kaheraudsest automaatkahurist 2M-3. Seda automaatkahurit kasutatakse sõjalaevadel õhutõrjeks.

Sotsiaalmeediasse jõudnud fotodel on näha, et automaatkahur muudab soomustransportööri kohmakamaks ning seega on see vastasele hea sihtmärk.