INTERVJUU ⟩ Vaido Neigaus valimistest ja elumuutusest: kallid kaabukesed, on aasta 2023!

Meelelahutaja ja laulja Vaido Neigaus (tänaseks Lindström) on küll Eestimaa tolmu jalge alt pühkinud ning elab ja tegutseb igapäevaselt Soomes, ent ei ole kodumaad sootuks unustanud.

Neigaus andis sotsiaalmeedias teada, et astub sel aastal üles ürituse Baltic Pride peaesinejana Eestis. See on vastutusrikas ülesanne, mis nõuab mehe sõnul hulgaliselt proove, kostüümide valmistamist ning reklaamfotode tegemist.