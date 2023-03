KLIPP ⟩ «Täistund» alustab! Novaja Gazeta peatoimetaja: surm on venelaste jaoks hea investeering

Dmitri Andrejevitš Muratov on Nobeli rahupreemiaga pärjatud Vene ajakirjanik, ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja. Intervjuus nimetab ta Ukraina sõda korrektselt sõjaliseks operatsiooniks seepärast, et Moskvas mitte trellide taha sattuda. Ent ta vastused Neeme Raua küsimustele on valusalt ausad. Mõistagi räägivad nad sõjast. Nobeli rahupreemiaga pärjatud vene ajakirjanik Dmitri Muratov ütleb otse, et Putin teab lääneriikide otsustajate hinda ning tal on piisavalt aega oodata, mil kõik sõjast väsivad.

Dmitri Muratov: «Kui Kristus ütles, et elu on jumala kingitus, siis Vene õigeusu kiriku jaoks on surm jumala kingitus. Surma eest hakkas Venemaa hästi maksma. Kui keskmine palk linnas on 25-27 000 rubla, siis surma korral saavad sugulased 12 000 000 rubla (u 102 000 eurot). Selle teenimiseks peaks inimene töötama 25 aastat ning mitte sööma ega jooma. See tähendab, et surm on hea investeering. Nii otsustasid Vene õigeusu kirik ja võimud jumalalt allhanget hankida. Ja propaganda kutsub üles surema isamaa eest ning ta ei vaja konkurentsi.»

Neeme Raud ütleb, et ta on teinud tuhandeid intervjuusid, aga see on esimene Nobeli rahupreemia laureaadiga. Vene ajakirjanik Dmitri Muratov sai Nobeli preemia julguse eest rääkida oma ajalehes Novaja Gazeta asjadest Venemaal just nii, nagu need on. Intervjuus puudutatakse valusaid teemasid alates surma eest makstavatest rahasummadest kodumaatu vabaduseni.

Täistunni meeskonnaga liitunud ajakirjanik Raul Ranne toob vaatajateni poliitvõitluse anatoomia.

Ajakirjanik Raul Ranne. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ranne jälgis valimiste-eelsel kuul EKRE perepartei tegemisi ja uuris, kuidas valimistel edu saavutada – kes tegeleb vaid isikliku kasu eesmärgil ja kes müüb vaid allakäiku ja viletsust.