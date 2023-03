Silvia Ilves avameelselt Hendrik Terrase riigikogu kohast: tänapäeval on klounid ja petturid kõrgelt au sees

Tšellist Silvia Ilves avaldab oma ametlikul Facebooki lehel arvamust noorpoliitik Hendrik Terrase riigikogusse saamise kohta. Ilves lisab postitusse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikme Varro Vooglaiu tsitaadi: «Markus Järvi ei pääsenud parlamenti, küll aga pääses sinna Hendrik Terras, kelle elu ainuke teadaolev saavutus on osalemine poissmehesaates. Lihtsalt kahju on Eestist.»

Ilves ütleb, et teda valdavad Vooglaiuga sarnased tunded. «Võimatu, kuid ometi tõsi, aga parlamenti võib pääseda iga kloun,» avaldab tšellist arvamust ja lisab, et riigikogus hakkab tagumikku nühkima Hendrik Terras. «See on poissmehesaate kuulsus. Sõnad on siin üleliigsed!»